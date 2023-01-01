Список на юбилей. Роман Макаров (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Каждый день своей земной жизни нас окружают разные люди: родственники, близкие, друзья коллеги, случайные знакомые… Иногда бывает: встретишь человека, пообщаешься пару минут – и складывается впечатление, что ты знаешь его всю жизнь. Почему так происходит?В рассказе «Список на юбилей» Романа Макарова вы, возможно, найдете ответ на этот вопрос. Удивительная история перенесет вас в мир, где человек встречается с самим собой, выполняя, на первый взгляд, достаточно простую повседневную задачу.



Список на юбилей слушать на видеосервисе Wink.