Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма. Джордж Акерлоф, Роберт Шиллер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Термин Spiritus animalis, использованный в книге Джорджа Акерлофа и Роберта Шиллера, восходит к экономисту Джону Кейнсу. Этим словосочетанием тот определял иррациональный дух уныния, который привел Америку к Великой депрессии, а также всеобщий психологический подъем, который предшествовал оздоровлению ее экономики. Авторы анализируют человеческое поведение, которое меняет макроэкономические процессы. Они выделяют пять «иррациональных духов»: доверие, представления о справедливости, соблазны, денежные иллюзии и влияние жизненных историй. Анализируя их роль в психологии масс, можно объяснить, почему цены на финансовых рынках неустойчивы, почему рынки недвижимости цикличны и откуда берется бедность. Регулировать Spiritus animalis, по мысли авторов, и есть главная задача любого государства.



Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма слушать на видеосервисе Wink.