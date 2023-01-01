WinkАудиокнигиСпиральная динамика на практике. Модель развития личности, организации и человечества. Дон Бек, Коллектив авторов
Спиральная динамика на практике. Модель развития личности, организации и человечества. Дон Бек, Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература650 мин12+
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Сюжет
Идея «бирюзовых» компаний как целостных, эволюционирующих, живых организаций захватила бизнес-сообщество. Существуют ли такие компании на самом деле и можно ли перенять их опыт? Как построить компанию нового типа – без традиционной иерархии и бюрократии, эффективную и гибкую? Почему руководителям принципиально понимать, какие ценности доминируют в человеке, коллективе или обществе? На все эти вопросы отвечает спиральная динамика – модель эволюции ценностных систем. Она описывает инструменты, которые помогут выйти за пределы старых, авторитарных моделей лидерства и менеджмента.
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