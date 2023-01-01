Спиральная динамика на практике. Модель развития личности, организации и человечества. Дон Бек, Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Идея «бирюзовых» компаний как целостных, эволюционирующих, живых организаций захватила бизнес-сообщество. Существуют ли такие компании на самом деле и можно ли перенять их опыт? Как построить компанию нового типа – без традиционной иерархии и бюрократии, эффективную и гибкую? Почему руководителям принципиально понимать, какие ценности доминируют в человеке, коллективе или обществе? На все эти вопросы отвечает спиральная динамика – модель эволюции ценностных систем. Она описывает инструменты, которые помогут выйти за пределы старых, авторитарных моделей лидерства и менеджмента.



Спиральная динамика на практике слушать на видеосервисе Wink.