Спираль. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Спираль» – фантастический роман Андрея Ливадного, эпизод тридцать третий, основное время действия 3790-3800 гг., цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Неожиданная находка на далеком астероиде заставила «черного археолога» Антона Полынина вспомнить о событиях десятилетней давности, когда он в составе ВКС конфедерации Солнц отражал атаку кланов Ганио на планету Хабор. Тогда он был тяжело ранен, а его друг попал в плен к врагу. Но теперь в руках Антона оказалась ниточка, ведущая к похитителям. Его союзниками в борьбе с ганианскими пиратами становятся потомки древнейших рас: бок о бок с Полыниным сражаются инсекты и логриане, и даже кибернетическая сеть планеты Деметра оказывается вовлечена в схватку.



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