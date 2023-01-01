Спи, малыш: Что делать, если малыш плохо спит?. Юлия Бородина,Ксения Антипова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Авторы популярного онлайн-проекта «Спи, малыш» (https://spimalysh.ru/), эксперты по сну и детской психологии, написали книгу, чтобы помочь родителям малышей от 0 до трех лет наладить режим и начать спать всю ночь. В основе подхода «Спи, малыш» лежит мягкий метод обучения сну от Ким Вест, специалиста по поведенческим проблемам детского сна с мировым именем. Авторы делают упор на безопасность малыша – как физическую, так и психологическую. Все методики адаптированы с учетом взглядов современной психологии на развитие детей и прошли экспертизу у психологов, специалистов по сну и грудному вскармливанию. Советы в этой аудиокниге максимально практичные: утверждения авторов основываются на солидной научной базе и подкреплены результатами исследований.



Спи, малыш: Что делать, если малыш плохо спит? слушать на видеосервисе Wink.