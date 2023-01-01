Спасибо за отзыв. Как научиться принимать обратную связь. Дуглас Стоун, Шейла Хин. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мы живем в мире обратной связи. Нас постоянно оценивают, критикуют, дают советы и рекомендации. Мы не хотим транслировать негатив и не хотим получать его в свой адрес — поэтому боимся обратной связи и избегаем ее. Наша потребность в любви и принятии вступает в противоречие с желанием учиться и совершенствоваться.

Но практика показывает, что люди, открытые обратной связи, более эффективны, легче адаптируются к новым ролям и получают больше удовлетворения от работы, в то время как неумение принимать критику в свой адрес ведет к бессмысленным конфликтам и напряжению.

Эта книга — о том, почему так трудно принимать чужие оценки, что стоит за нашими реакциями на критику и как сделать обратную связь эффективной и полезной для себя и своего визави.



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