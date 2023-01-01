Спасибо за отзыв. Как научиться принимать обратную связь. Дуглас Стоун, Шейла Хин. Ключевые идеи книги.
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Спасибо за отзыв. Как научиться принимать обратную связь. Дуглас Стоун, Шейла Хин. Ключевые идеи книги.

Спасибо за отзыв. Как научиться принимать обратную связь. Дуглас Стоун, Шейла Хин. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес34 мин16+

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Сюжет

Мы живем в мире обратной связи. Нас постоянно оценивают, критикуют, дают советы и рекомендации. Мы не хотим транслировать негатив и не хотим получать его в свой адрес — поэтому боимся обратной связи и избегаем ее. Наша потребность в любви и принятии вступает в противоречие с желанием учиться и совершенствоваться.
Но практика показывает, что люди, открытые обратной связи, более эффективны, легче адаптируются к новым ролям и получают больше удовлетворения от работы, в то время как неумение принимать критику в свой адрес ведет к бессмысленным конфликтам и напряжению.
Эта книга — о том, почему так трудно принимать чужие оценки, что стоит за нашими реакциями на критику и как сделать обратную связь эффективной и полезной для себя и своего визави.

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