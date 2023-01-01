Спасать жизни – моя профессия. Юрий Абрамов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О профессии, которая совмещает тяжелый физический труд и колоссальное психологическое напряжение, ведь каждая операция, даже простая, – это всегда риск. Автор – известный новосибирский хирург Юрий Абрамов, воспитавший множество учеников и внесший значительный вклад в медицинскую науку. Вы узнаете о непростых буднях врача, ежедневно спасающего жизни пациентов. Помимо интересных историй в книге содержатся ненавязчивые практические инструкции: как нужно вести себя в той или иной критической ситуации, как следить за здоровьем, чтобы не попасть на операционный стол, пусть даже к высококвалифицированному специалисту.



Спасать жизни – моя профессия слушать на видеосервисе Wink.