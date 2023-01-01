Спартак. Рафаэлло Джованьоли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что нового можно сказать о книге, о которой сами мы узнали от собственных родителей., которой зачитывались наши деды и прадеды? История мятежного гладиатора известна нам с детства. Имя его победно звучит в названиях современных наших лучших спортивных клубов и команд. Однако, идея справедливо�сти, равенства людей неистребима, и вечно будет будоражить юные умы. Не устареет никогда и талант автора, ярчайшие образы его романа, страстная любовь и жгучая ненависть, пылающие в сердцах его героев. Мимо такой книги пройти невозможно. Подарим же и мы своим детям и внукам бессмертное творение Джованьоли «Спартак»!



Спартак слушать на видеосервисе Wink.