Сознательная медицина: биотехнологии здоровья. А. Т. Семений (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Александр Тимофеевич Семений – кандидат медицинских наук, врач-терапевт с 43-летним стажем. Технология здоровья, которую он развивает, приближает медицину к пониманию тонких механизмов возникновения болезней – на уровне жизненных энергий и информационных процессов. Сознательная, или ценностно-ориентированная медицина – новый подход, позволяющий добиваться полного исцеления человека. В предлагаемой автором медицинской парадигме врача и пациента связывают равные, партнерские отношения. Работа ведется сразу на трех уровнях – духа, души и тела, поэтому врач одновременно выступает как психолог, духовный наставник, коуч, проводник. Пациент при этом занимает активную позицию, вырабатывая сознательное отношение к здоровью. Суть сознательной медицины заключается в том, что она объединяет в себе все лучшее, что есть в западной и восточной медицине, не противопоставляя эти подходы. И добавляет к ним физический, психологический и духовный ресурс самого пациента, что и позволяет достигать высоких результатов в лечении. Глубокие научные знания в книге изложены доступным языком, поэтому она будет интересна не только врачам, но и людям без медицинского образования.



Сознательная медицина: биотехнологии здоровья слушать на видеосервисе Wink.