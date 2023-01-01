Создавая второй мозг. Проверенный метод организации вашей цифровой жизни и раскрытия творческого потенциала. Тьяго Форте. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

На протяжении тысяч лет мы существовали в аналоговом мире, где информация была редкостью: ее стоило добывать и копить — в книгах, библиотеках, музеях. Но всего за пару десятилетий мы переехали в цифровой мир, где информацию копить не нужно: она сверхдоступна. Мир изменился, а наше мышление нет �― в результате все больше жалоб на дефицит внимания и стресс.

Что же делать? Устраивать интернет-детокс? Прятаться от «цифры» за книжной обложкой? И то и другое не работает, утверждает эксперт по продуктивности Тьяго Форте. В цифровом мире нужно обжиться с умом — точно так же, как мы обживаем свой дом.

Дома настолько же разные, насколько разные их хозяева. Но есть несколько универсальных принципов, которые помогут сделать цифровое жилище комфортным и безопасным.



Создавая второй мозг слушать на видеосервисе Wink.