Союз нерушимый. Владислав Савин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение цикла «Морской волк»! Сумеют ли в альтернативной реальности перевести стрелку истории? «Союз нерушимый» – десятая часть цикла «Морской волк», продолжение истории с попаданием в 1942 год атомной подлодки «Воронеж». Великая Отечественная война закончилась Победой на целый год ран�ьше, 9 мая 1944 года. Но ведь главная цель – выиграть не только войну, но и послевоенный мир. Чтобы в СССР «не было ничего, кроме СССР». Однако же, как оказывается, многие проблемы, в нашей реальности приведшие к распаду Советского Союза, возникли именно тогда.



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