Современный голландский язык. Интенсивный курс. А. Царегородцев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение содержит 10 уроков нидерландского (голландского) языка, изложенных в доступной форме. Каждый урок состоит из пяти разделов: грамматики, словаря, упражнений с ключами, тренировки и разговора.Издание предназначено для всех, кто желает самостоятельно изучать нидерландский язык.



Современный голландский язык слушать на видеосервисе Wink.