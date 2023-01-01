WinkАудиокнигиСовременный голландский язык. Интенсивный курс. А. Царегородцев
Современный голландский язык. Интенсивный курс. А. Царегородцев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки66 мин16+
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Сюжет
Аудиоприложение содержит 10 уроков нидерландского (голландского) языка, изложенных в доступной форме. Каждый урок состоит из пяти разделов: грамматики, словаря, упражнений с ключами, тренировки и разговора.Издание предназначено для всех, кто желает самостоятельно изучать нидерландский язык.
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