Современная Россия. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Курс лекций для школьников по теме «Современная Россия». Курс расскажет об истории становления российской государственности, устройстве государственной власти. Содержит информацию о крупнейших российских предприятиях и известных российских политических и культурных деятелях. © ИДДК Внимание!!! Курс содержит информацию и данные по состоянию на начало 2008 года.



Современная Россия слушать на видеосервисе Wink.