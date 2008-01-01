Современная Россия. Коллектив авторов
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Детям
Современная Россия. Коллектив авторов

Современная Россия. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература355 мин6+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Курс лекций для школьников по теме «Современная Россия». Курс расскажет об истории становления российской государственности, устройстве государственной власти. Содержит информацию о крупнейших российских предприятиях и известных российских политических и культурных деятелях. © ИДДК Внимание!!! Курс содержит информацию и данные по состоянию на начало 2008 года.

Современная Россия слушать на видеосервисе Wink.

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