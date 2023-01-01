WinkАудиокнигиСовременная Поэзия от Авторов: антология современной поэзии в авторском исполнении. Сборник стихов
Современная Поэзия от Авторов: антология современной поэзии в авторском исполнении. Сборник стихов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Поэзия840 мин12+
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Сюжет
Проект «СПА» – Современная Поэзия от Авторов – представляет собой первую звуковую антологию современной русской поэзии. Задача Проекта: показать разнообразие художественных течений в современной русской поэзии через творчество известных авторов, максимально непохожих друг на друга.
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