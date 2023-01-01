Современная Поэзия от Авторов: антология современной поэзии в авторском исполнении. Сборник стихов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Проект «СПА» – Современная Поэзия от Авторов – представляет собой первую звуковую антологию современной русской поэзии. Задача Проекта: показать разнообразие художественных течений в современной русской поэзии через творчество известных авторов, максимально непохожих друг на друга.



Современная Поэзия от Авторов: антология современной поэзии в авторском исполнении слушать на видеосервисе Wink.