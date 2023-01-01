Современная Франция. Учебное пособие по страноведению. Карин Грет
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Современная Франция. Учебное пособие по страноведению. Карин Грет

Современная Франция. Учебное пособие по страноведению. Карин Грет (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки26 мин16+

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Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Настоящее пособие адресовано учащимся старших классов, студентам, изучающим французский язык в рамках университетской программы, а также всем тем, кто готовится к сдаче экзаменов по французскому языку DELF B2 и DALF C1. Пособие соответствует уровням В2 и C1 стандартов по иностранным языкам, разработанных Советом Европы. В аудиоприложении приводятся диалоги, основанные на лексическом материале, свойственном повседневной жизни.

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