Совместный интеллект. Жизнь и работа с ИИ. Итан Моллик. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Буквально на наших глазах искусственный интеллект меняет все сферы жизни: работу и учебу, досуг и планирование. Те, кто смог приручить ИИ, все быстрее продвигаются в лидеры — другие безн�адежно отстают. И этот разрыв будет только увеличиваться. В этой книге — пошаговое руководство по использованию инструментов ИИ в повседневной жизни, исследование правовых и этических вопросов, связанных с ИИ, а также аргументированные прогнозы изменений нашей действительности под влиянием новой технологической революции. Если вы беспокоитесь, что из-за ИИ скоро все будет иначе — вы абсолютно правы. Эта книга — пособие по подготовке к будущему.



Совместный интеллект слушать на видеосервисе Wink.