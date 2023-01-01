Советы столетнего хирурга. Федор Углов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Достижимо ли индивидуальное бессмертие? Когда можно ожидать победы над основными болезнями нашего времени – от сердечнососудистых заболеваний и рака до гриппа? Эти и ряд других вопросов тесно связаны между собой. И в конце концов они упираются в вопрос о том, как прожить долгую, счастливую и насыщенную добром и пользой жизнь, как избежать преждевременной старости и насильственной смерти? Ответить на эти непростые вопросы академик Углов пытался всю свою долгую жизнь. Прожил он 104 года и стал единственным хирургом в мире, проводившим операции в возрасте 100 лет! Так что о секретах долголетия доктор Углов знает из собственного опыта, которым он и делится со слушателями в этой аудиокниге.



Советы столетнего хирурга слушать на видеосервисе Wink.