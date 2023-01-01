Советник. Евгений Владимирович Сивков (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В «Советнике», последнем томе эпической трилогии Евгения Сивкова, мы вновь встречаемся с Стасом Савельевым, который сталкивается с самым большим вызовом в своей жизни. Работая в администрации президента, он раскрывает масштабный заговор, направленный на захват остатков российской экономики мировым правительством. В этой борьбе Савельеву противостоят не только влиятельные аудиторские компании и коррумпированные чиновники, но и сам Натан Ротшильд. В то же время к Земле приближается комета, что добавляет ситуации катастрофических масштабов. Сюжетная линия обогащена многочисленными персонажами, от агента британской разведки до бурятского хакера, чьи судьбы переплетаются в финансовой столице мира, Лондоне. Сивков задает вопросы о власти, манипуляции и предательстве, исследуя, что происходит, когда человек сталкивается с правдой о мировых заговорах. Эта книга призыв к размышлению о том, кто на самом деле управляет миром и как далеко можно зайти в борьбе за справедливость.



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