Совет директоров – взгляд изнутри. Принципы формирования, управление, анализ эффективности. Ричард Лебланк, Джеймс Гиллис. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга Ричарда Лебланка и Джеймса Гиллиса «Совет директоров — взгляд изнутри» бросает вызов традиционному представлению о составляющих эффективности советов директоров. Авторам потребовалось пять лет, 194 интервью и допуск в святая святых — залы заседаний, чтобы сформулировать новую идеаль�ную модель совета директоров. В ней акцент смещен со структуры совета на компетенции и поведенческие особенности его членов и их сочетание со стратегическими целями компании. В дополнение к модели представлены готовые схемы, позволяющие провести оценку каждого члена и совета в целом и найти новых специалистов для создания идеального совета директоров.



Совет директоров – взгляд изнутри слушать на видеосервисе Wink.