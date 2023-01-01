Совет да любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Совет да любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Совет да любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Катя Потапова два месяца встречается с Виктором – добрым, работящим мужчиной, который хорошо к ней относится. Катя прямо говорит Виктору о том, что рассчитывает на серьезное продолжение истории – замужество. Она – детдомовка, и хотела бы иметь и свою семью, и свой дом. После того, как Катерина в первый раз осталась ночевать в доме Виктора, возник скандал с будущим свекром. Катя, не подумав, сказала, что почувствует себя хозяйкой в доме только после смерти Семена Петровича. Семен Петрович случайно услышал этот разговор и сразу увидел в Кате аферистку, которая позарилась на его дом. После очередной ссоры с Семёном Петровичем девушка убежала из дома, а Виктор, догоняя Катю на улице, по неосторожности попал под машину. В больнице выясняется, что одним из последствий аварии явилась частичная амнезия – потеря памяти на события последних лет. Виктор не узнавал Катю, и та встала перед суровым выбором – или ухаживать за ним, в надежде на выздоровление, или уйти. Конфликт между Катей и Семеном Петровичем продолжался и в палате больного Виктора. Лечащий врач Игорь Леонтьевич сразу встал на сторону Кати, потому что он видел, сколько сил, души и средств вкладывала она в уход за женихом. Он первым начал догадываться, что амнезия – это только проверка. На самом деле Виктор, как и его отец, больше всего на свете боялся за свой дом и имущество, которое они не доверяют никому. Обнаружив сговор, Катя решает навсегда порвать с Виктором. Но любовь оказалась сильнее обиды. Катя просит Игоря Леонтьевича взять ее на работу в санитарки, чтобы выхаживать Виктора, не спрашивая разрешения у Семена Петровича.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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