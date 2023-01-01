Совет да любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Катя Потапова два месяца встречается с Виктором – добрым, работящим мужчиной, который хорошо к ней относится. Катя прямо говорит Виктору о том, что рассчитывает на серьезное продолжение истории – замужество. Она – детдомовка, и хотела бы иметь и свою семью, и свой дом. После того, как Катерина в первый раз осталась ночевать в доме Виктора, возник скандал с будущим свекром. Катя, не подумав, сказала, что почувствует себя хозяйкой в доме только после смерти Семена Петровича. Семен Петрович случайно услышал этот разговор и сразу увидел в Кате аферистку, которая позарилась на его дом. После очередной ссоры с Семёном Петровичем девушка убежала из дома, а Виктор, догоняя Катю на улице, по неосторожности попал под машину. В больнице выясняется, что одним из последствий аварии явилась частичная амнезия – потеря памяти на события последних лет. Виктор не узнавал Катю, и та встала перед суровым выбором – или ухаживать за ним, в надежде на выздоровление, или уйти. Конфликт между Катей и Семеном Петровичем продолжался и в палате больного Виктора. Лечащий врач Игорь Леонтьевич сразу встал на сторону Кати, потому что он видел, сколько сил, души и средств вкладывала она в уход за женихом. Он первым начал догадываться, что амнезия – это только проверка. На самом деле Виктор, как и его отец, больше всего на свете боялся за свой дом и имущество, которое они не доверяют никому. Обнаружив сговор, Катя решает навсегда порвать с Виктором. Но любовь оказалась сильнее обиды. Катя просит Игоря Леонтьевича взять ее на работу в санитарки, чтобы выхаживать Виктора, не спрашивая разрешения у Семена Петровича.



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