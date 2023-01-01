Совершенный мозг. Как использовать мозг для достижения здоровья, счастья, успеха, духовного роста. Дипак Чопра, Рудольф Танзи. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга о совершенном мозге Дипака Чопра, практикующего врача, и Рудольфа Танзи, крупнейшего специалиста по болезни Альцгеймера, — это принципиально новая инструкция по применению самосознания. По утверждению авторов, физиология мозга не играет ключевой роли в создании личности человека. Мы и наш мозг — не одно и то же. Утилитарные функции повседневной жизни мозг выполняет автоматически. Но только сознательные испульсы заставляют эволюционировать нашу «трехфунтовую вселенную». Если научиться контролировать уникальные способности мозга с помощью самосознания, то можно выйти далеко за пределы наших возможностей. Сознательными усилиями можно снизить риски старения, преодолеть депрессию, потерю памяти, ожирение. Мозг способен создать любую реальность — почему бы не сделать ее счастливой?



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