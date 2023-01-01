Совершенный мозг. Как использовать мозг для достижения здоровья, счастья, успеха, духовного роста. Дипак Чопра, Рудольф Танзи. Ключевые идеи книги.
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Совершенный мозг. Как использовать мозг для достижения здоровья, счастья, успеха, духовного роста. Дипак Чопра, Рудольф Танзи. Ключевые идеи книги.

Совершенный мозг. Как использовать мозг для достижения здоровья, счастья, успеха, духовного роста. Дипак Чопра, Рудольф Танзи. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология43 мин16+

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Сюжет

Книга о совершенном мозге Дипака Чопра, практикующего врача, и Рудольфа Танзи, крупнейшего специалиста по болезни Альцгеймера, — это принципиально новая инструкция по применению самосознания. По утверждению авторов, физиология мозга не играет ключевой роли в создании личности человека. Мы и наш мозг — не одно и то же. Утилитарные функции повседневной жизни мозг выполняет автоматически. Но только сознательные испульсы заставляют эволюционировать нашу «трехфунтовую вселенную». Если научиться контролировать уникальные способности мозга с помощью самосознания, то можно выйти далеко за пределы наших возможностей. Сознательными усилиями можно снизить риски старения, преодолеть депрессию, потерю памяти, ожирение. Мозг способен создать любую реальность — почему бы не сделать ее счастливой?

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