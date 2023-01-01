Сотвори любовь. Как вырастить счастливого ребенка. Федор Бородин
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Сотвори любовь. Как вырастить счастливого ребенка. Федор Бородин

Сотвори любовь. Как вырастить счастливого ребенка. Федор Бородин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология, Религия и духовная литература309 мин16+

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О книге

Книга известного московского священника протоиерея Федора Бородина, настоятеля Космодамиановского храма на Маросейке и отца восьмерых детей, пропитана атмосферой любви – не абстрактной, а действенной, и дарит нам живой опыт пастыря и состоявшегося многодетного родителя-педагога. Вы найдете здесь ответы на многие сложные вопросы о семейной жизни и воспитании детей. Когда мы воспитываем детей в любви, переступая через свое «я», то с Божией помощью творим любовь из ничего. Спешите любить своего ребенка – одаривайте любовью, не стесняйтесь ее проявлять. Согрейте его в детстве на всю последующую жизнь, тогда он вырастет счастливым. Это и ваше счастье – родители получат столько любви, сколько отдали, и даже больше. Диктор: Роман Волков.

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Жанр
Религия и духовная литература, Психология
Время
309 мин / 05:09

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