Социально-преобразующие инвестиции. Как мы меняем мир и зарабатываем деньги. Энтони Багг-Левин, Джед Эмерсон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Багг-Левина и Эмерсона «Социально-преобразующие инвестиции» — это попытка исследовать и упорядочить критерии и практики преобразующего (социально-преобразующего) инвестирования, вдохновить историями реализованных проектов, которые изменили к лучшему жизнь большого количества людей и при этом принесли прибыль. Авторы дают прогноз дальнейшего развития преобразующего инвестирования, рассказывают о людях, чьи инвестиционные стратегии направлены на получение финансовой отдачи параллельно с сознательным улучшением окружающей и социальной среды. Эта книга показывает, чего можно достичь, если принять целостный подход к достижению финансовых, социальных и экологических результатов, и насколько сложные проблемы можно решить в этом случае.



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