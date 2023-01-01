Соседский треугольник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Настя Журова заняла деньги у своей подруги Ксении для своего возлюбленного Андрея, который собирался открыть собственный бизнес. С затеей Андрея ничего не вышло, а Настя осталась должна Ксении круглую сумму. Ксения собирается в счет долга пожить полгода в квартире Насти. Настя категорически против – она ревнует Ксению к Андрею. Но Андрей уверяет Настю, что надо соглашаться на предложение Ксении, так как долг вернуть им пока нечем. Настя пытается уговорить его найти работу, но безрезультатно. Ксения селится у Насти и сразу же начинает соблазнять Андрея. Однажды Настя застает Андрея в постели с Ксенией. Она пытается выгнать их из дома, но Ксения шантажирует Настю распиской и угрожает судом. Настя начинает понимать, что Андрей не стоит ее любви. Ей оказывает знаки внимания электрик Игорь, с которым она случайно познакомилась. Настя впервые чувствует, что она по-настоящему любима, и сама влюбляется в Игоря. Узнав о том, что Настя вынуждена терпеть унижения от Ксении и Андрея из-за долговой расписки, Игорь отдает ей часть своих накоплений. Настя возвращает долг Ксении и выдворяет ее и Андрея из квартиры. Уже после этого, Настя понимает, что беременна от Андрея. Она долго не решается сказать об этом Игорю. Но, наконец, происходит объяснение. Игорь тяжело переживает эту новость, он уходит, и Настя думает, что навсегда. Но вскоре Игорь возвращается. Настя счастлива.



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