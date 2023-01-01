Соседская вечеринка. Джейми Дей (книга, 2024) слушать онлайн

Кто же он – неуловимый преступник элитного района? Правда ли, что даже самые идеальные семьи хранят скелеты в шкафу? Разгадка страшнее любого леденящего душу вымысла! Хорошо ли вы знаете своих соседей? Жители закрытого элитного района Олтон-роуд живут спокойной жизнью: воспитывают детей, следят за садом и беседуют по душам на уютных домашних посиделках. Но у всего есть последствия… В ночь ежегодной соседской вечеринки музыку и смех сменяет вой полицейской сирены. Кто-то совершил преступление, и этот кто-то – один из них. Паутина секретов и тайн опутала каждый дом. Какие же скелеты в шкафах хранят идеальные семьи Олтон-роуд? Под подозрением каждый – но действительность страшнее любых догадок.



Соседская вечеринка слушать на видеосервисе Wink.