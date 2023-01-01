Соседка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Соседка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Соседка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Замужняя соседка Матвея бдительно следила за каждым его шагом. Как только он приводил девушек в свою холостяцкую квартиру, Елена уже стояла на пороге и требовала не шуметь. После беседы с психологом Матвей решился на серьезный разговор с Еленой и узнал, что она давно влюблена в Матвея. Матвей решил воспользоваться чувствами соседки, но незаметно для себя, сам в нее влюбился. Теперь он требовал, чтобы Елена бросила мужа и переехала к нему, но соседка на это не решалась. Тогда Матвей рассказал ее мужу Захару о романе. Разразился скандал, Захар схватил ключи от машины и ушел. Вечером выяснилось, что муж соседки попал в аварию, врачи не смогли спасти ему ноги. Захар стал инвалидом. Соседка отказалась бросить мужа, но связь с Матвеем она тоже не смогла прервать. Не найдя выхода из этой ситуации, соседка решила отравиться. Когда врачи откачивали Елену, Матвей дал себе слово, что постарается забыть свою любовь к ней, если она выживет. Соседка пришла в себя, Матвей уехал в далекую геологическую экспедицию. Через два года он вернулся и увидел, что Елена счастлива в браке с Захаром и недавно стала мамой.

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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