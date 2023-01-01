Сорока воровка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Станислав в браке растил дочь Зою. Неожиданно ему пришло письмо от Анны – его старшей дочери, которую родила подруга его юности ещё до того, как Станислав женился на Лидии. Анну он никогда не видел. Получив письмо, Станислав отправился к старшей дочери. Выяснилось, что ее мать несколько лет назад умерла, и Анну отправили в интернат. По окончании интерната Анна решила поступать в колледж в том городе, где живет Станислав. Он предложил ей остановиться у него. Вскоре Анна приехала. Лидия сразу дала понять, что не рада нежданной гостье. В силу характера и воспитания, Анна внесла настоящий сумбур в жизнь семьи Станислава. Поначалу, когда жена высказывалась против Анны, он старался убедить ее, что не имеет права второй раз отказаться от дочери. Но однажды Станислав и сам увидел, что Анна плохо влияет на его младшую дочь. Он подслушал их с Зоей разговоры про поцелуи с мальчиками, а позже узнал, что Анна записалась в парашютный клуб и увлекла прыжками младшую сестру. Станислав поставил старшей дочери условия – никаких прыжков, никаких бесцельных прогулок по городу, никакого тесного общения с младшей сестрой. Кажется, Анна поняла его. Станислав обрадовался, но вскоре начал замечать, что у него из кошелька пропадают деньги. А позже Лидия рассказала, что исчезли и некоторые ее вещи. Станислав понял, что его старшая дочь занимается воровством. Он обыскал ее комнату и нашел украденные вещи. Анна рассказала, зачем начала воровать: она давно поняла, что отец не оставит ее у себя навсегда. Рано или поздно он отвезет ее обратно. Таким своеобразным способом она начала готовиться к отъезду. Собирая свои вещи, Анна рассказала, как тяжело ей было после смерти матери. Станислав тогда не был готов простить старшую дочь, однако спустя время он понял, что ему ее не хватает. Станислав отправился к ней, по дороге ему позвонила жена и сказала, что она ждёт его с Анной. Отец и старшая дочь помирились.



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