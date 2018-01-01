Сорок первый. Борис Лавренев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По желтым пескам Средней Азии, преследуемый белыми, умирая от жажды, идет отряд красноармейцев во главе с комиссаром Евсюковым. Среди них Марютка – лучший стрелок отряда, на счету которой сорок убитых белогвардейцев. В последнем бою взят в плен белый поручик-аристократ Говоруха-Отрок. Ему-то �и предстоит стать сорок первым номером в боевом списке Марютки… ©



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