WinkАудиокнигиСорок первый. Борис Лавренев
Сорок первый. Борис Лавренев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Классика111 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
По желтым пескам Средней Азии, преследуемый белыми, умирая от жажды, идет отряд красноармейцев во главе с комиссаром Евсюковым. Среди них Марютка – лучший стрелок отряда, на счету которой сорок убитых белогвардейцев. В последнем бою взят в плен белый поручик-аристократ Говоруха-Отрок. Ему-то �и предстоит стать сорок первым номером в боевом списке Марютки… ©
Сорок первый слушать на видеосервисе Wink.