Сорок не празднуют. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Бухгалтеру фирмы Матвею Сенцову исполнилось сорок лет. Есть поверье, что сорок не празднуют, тем более, что жизнь Матвея к его сорока толком не сложилась: отношения с женой Ларисой на грани развода, детей нет. Всё осложнялось тем, что жена была директором фирмы, в которой работал Матвей. Единственным человеком, который, как казалось Матвею, относится к нему с симпатией, была совсем молоденькая секретарша фирмы, Ника Волина. Лариса относилась к Нике с излишней придирчивостью, и Матвей почувствовал, что девушка нуждается в чьей-то защите. Кроме того, она была единственной, кто всё же поздравил его с сорокалетним юбилеем. У Матвея и Ники установилась взаимная симпатия, что, конечно же, не ускользнуло от взгляда проницательной Ларисы. Та стала придираться к Волиной, а потом и вовсе подвела её под увольнение, чем вызвала у мужа взрыв праведного негодования. Всё это привело к очередному витку напряжения между супругами, и вопрос встал уже о разводе. Матвей встретил пришедшую за расчётом Нику, и та призналась ему в любви. Матвею буквально не давал прохода Виктор Шапкин, который ухаживал за Никой. Решив, что Матвей и Ника любовники, Лариса выставила мужа из квартиры. После этого вышло так, что Матвей и Ника, действительно, стали жить вместе. Поначалу Матвею нравилось чувствовать себя помолодевшим на двадцать лет, но вскоре он понял, что ему не интересно с друзьями молоденькой любовницы и, в сущности, общих интересов у Матвея и Ники нет. Эта связь стала тяготить обоих, но однажды Ника сообщила, что ждёт ребёнка, и Матвей понял, что уже ничего нельзя изменить. Встретившись с Ларисой, чтобы уточнить дату развода, Сенцов понял, что они всё ещё любят друг друга. Застав Нику, пьющую пиво, Матвей был поражён, однако Ника объяснила ему, что тест на беременность был ошибочным. Эту новость Сенцов воспринял с явным облегчением. Матвей вернулся к жене.



Сорок не празднуют слушать на видеосервисе Wink.