Сонечка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Сонечка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Сонечка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Зоя Петровна Горохова мечтала о внуках, но, когда ее дочь Соня привела в дом своего избранника, поэта Николая Иванова, пришла в ужас: когда-то в молодости Зоя Петровна и Николай встречались, он посвящал ей стихи, но потом внезапно исчез. Соню возмутила реакция матери на Николая и она переехала жить к любимому. Рассудив, что если Соня и Николай будут жить с ней, ей удастся раскрыть дочери глаза на Николая, Зоя Петровна уговорила Соню вернуться домой. Из ее разговора с Николаем выяснилось, что, закончив литературный институт, он издал первый и единственный сборник, другой профессии так и не получил, постоянной работы не нашел. Зоя Петровна поняла, что Николай просто сел на шею к ней и Соне, но все ее попытки образумить дочь ни к чему не привели: Соня видела себя музой поэта. Она познакомилась с издателем и показала ему стихи Николая. Получив на них отрицательный отзыв, Соня не решила сказать об этом Николаю. Зоя Петровна вспомнила, что когда-то записывала посвященные ей стихи Николая. Узнав об этом, Николай был очень тронут. Вскоре он попросил Соню устроить ему творческий вечер в ее библиотеке. Зою Петровну на вечер не пригласили. Случайно узнав об этом, Зоя, всё же, пришла в библиотеку и услышала, как Николай читает те самые, посвященные ей стихи, заменив ее имя на Сонино. Возмущенная таким поступком Николая, Зоя Петровна всё высказала дочери. Разочаровавшись в Николае, Соня выггала его. Через некоторое время Николай пришёл к Зое Петровне и подарил ей сборник своих стихов, в которых вновь появилось ее имя. Зоя Петровна попросила его больше никогда не появляться в ее жизни.

Сонечка слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг