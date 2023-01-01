Сонечка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Зоя Петровна Горохова мечтала о внуках, но, когда ее дочь Соня привела в дом своего избранника, поэта Николая Иванова, пришла в ужас: когда-то в молодости Зоя Петровна и Николай встречались, он посвящал ей стихи, но потом внезапно исчез. Соню возмутила реакция матери на Николая и она переехала жить к любимому. Рассудив, что если Соня и Николай будут жить с ней, ей удастся раскрыть дочери глаза на Николая, Зоя Петровна уговорила Соню вернуться домой. Из ее разговора с Николаем выяснилось, что, закончив литературный институт, он издал первый и единственный сборник, другой профессии так и не получил, постоянной работы не нашел. Зоя Петровна поняла, что Николай просто сел на шею к ней и Соне, но все ее попытки образумить дочь ни к чему не привели: Соня видела себя музой поэта. Она познакомилась с издателем и показала ему стихи Николая. Получив на них отрицательный отзыв, Соня не решила сказать об этом Николаю. Зоя Петровна вспомнила, что когда-то записывала посвященные ей стихи Николая. Узнав об этом, Николай был очень тронут. Вскоре он попросил Соню устроить ему творческий вечер в ее библиотеке. Зою Петровну на вечер не пригласили. Случайно узнав об этом, Зоя, всё же, пришла в библиотеку и услышала, как Николай читает те самые, посвященные ей стихи, заменив ее имя на Сонино. Возмущенная таким поступком Николая, Зоя Петровна всё высказала дочери. Разочаровавшись в Николае, Соня выггала его. Через некоторое время Николай пришёл к Зое Петровне и подарил ей сборник своих стихов, в которых вновь появилось ее имя. Зоя Петровна попросила его больше никогда не появляться в ее жизни.



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