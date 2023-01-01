Сонаты. Воспоминания маркиза де Брадомина / Sonatas. Memorias del Marques de Bradomin. Рамон дель Валье-Инклан (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Рамон дель Валье-Инклан (1866–1936) принадлежит к так называемому «поколению катастрофы», т. е. к группе писателей, расцвет литературной деятельности которых относится к эпохе, непосредственно следовавшей за испано-американской войной 1898–1899 годов. Начав с анархизма, Валье-Инклан с течением времени сделался защитником идей «церкви, родины и короля». Он выражает настроения той части испанской интеллигенции – главным образом, клерикально настроенных городских кругов – которая видит спасение Испании в возвращении к «чистым» традициям испанского средневековья и Возрождения. Любимым героем писателя является маркиз де Брадомин, главное действующее лицо его «Сонат» – современный Дон-Жуан, некрасивый, католически настроенный и сентиментальный. В этой романтической фигуре Валье-Инклан хотел воскресить традиционный тип «испанского идальго».



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