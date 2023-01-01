Сон. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Полемика о «Сне» и отношении русского писателя к иностранной литературе явилась наиболее значительным эпизодом в обсуждении рассказа. «Сон» появился одновременно с «Новью» поэтому критики либо разбирали только роман, игнорируя «художественную безделку», либо сочетали анализ обоих произв�едений – конечно, не в пользу рассказа. Отзывы, в которых критики специально останавливаются на «Сне», немногочисленны, сдержанны и даны исключительно в газетах. В основном отзывы сходны. Критики отказываются давать подробный анализ «Сна» и в лучшем случае пространно пересказывают его содержание, сопровождая пересказ краткими, часто голословными характеристиками и высказываниями.



Сон слушать на видеосервисе Wink.