Сомневающийся холостяк. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Администратор ресторана Костя Скороходов встречается со своей девушкой Аглаей, чтобы сообщить ей, что полюбил другую. У Аглаи для него тоже есть новость: она беременна. Костя в растерянности, но Аглая не собирается шантажировать его, она говорит, что воспитает ребенка сама. Когда все это становится известно матери Кости, Татьяне Ивановне, она заявляет, что хочет познакомиться с Аглаей. Новая девушка Кости, Лера, считает, что Аглая либо придумала про беременность, чтобы удержать Костю, либо ребенок не от него. Лера настаивает, чтобы Костя заставил Аглаю сделать тест на отцовство. Аглая отказывается. Костя находит выход – он женится на Лере, а Аглае будет помогать деньгами. Леру это не устраивает, и она советует Косте уговорить Аглаю сделать аборт. Тем временем Татьяна Ивановна знакомится с Аглаей, выясняет, что та – сирота, ее воспитывала бабушка. Аглая нравится Татьяне Ивановне, и она обещает помогать девушке, независимо от того, на ком женится Костя. Вскоре Костя узнает, что Аглая попала в больницу в связи с угрозой выкидыша. Выясняется, что к Аглае приходила Лера, девушки поссорились, и Лера случайно толкнула Аглаю. Костя возмущен, он не хочет больше встречаться с Лерой. Когда Аглае становится лучше, он просит ее простить его и выйти за него замуж.



Сомневающийся холостяк слушать на видеосервисе Wink.