Солнце моё. Борис Алексеев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"Солнце моё" – роман о любви. Главного героя книги двадцатилетнего испанского юношу по имени Огюст преследуют фантастические обстоятельства. Загадочным образом он перемещается из 1991 года в прошлое, в 1911 год и в этом новом для себя времени неожиданно находит то, чего был лишён в реальной жизни – любовь, семейное счастье и радость творчества. Однако счастливую жизнь героя прерывает череда кораблекрушений, в которых гибнут дорогие ему люди. Огюсту кажется, что некая сила ведёт его через тяжелейшие испытания, напоминая, что счастье, которое он присвоил себе вопреки логике времени, предназначалось другому. Впору отчаяться, но чувство благодарной любви помогает Огюсту осмыслить и пережить горестную череду случившихся событий. Герой как бы идёт с фонарём сквозь вереницу чёрных комнат и светом любви освещает их. При этом непрерывно меняется сам. Из заносчивого двадцатилетнего юноши время лепит мудреца, познавшего простую истину: любовь – свет.



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