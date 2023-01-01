WinkАудиокнигиСолнечный зайчик. Павел Викторович Парменов
Солнечный зайчик. Павел Викторович Парменов (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Современная проза16+
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Сюжет
Неугомонный в своих амбициях молодой человек испытывает судьбу на прочность. Преодолевая немыслимые трудности, он стремится к успеху мирового уровня. Вашему вниманию предлагается динамично развивающаяся история неординарной личности. Вы сможете прожить часть его отрезка жизни, сопереживая главному герою, и оценить масштаб происходящих событий, местами шокирующих своей беспринципностью и трагизмом. Все описанные в рассказе действия сопровождаются юношеским максимализмом и безответственной легкостью персонажа, а также свойственной ему юмористической манерой.
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