Солнечный зайчик. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Артем Глазков недавно вернулся из армии. Там он написал сказочную повесть «Солнечный зайчик» и укрепился в желании стать детским писателем. Но он не решается сказать об этом своим родителям. Отец хочет, чтобы он учился на экономиста, а мать настаивает на том, чтобы Артем стал стоматологом. Артем делится своими переживаниями с любимой девушкой Викой. Он рассказывает ей, что не ходит на подготовительные курсы, на которые его записала мама. Виктория тоже советует Артему получить основательную специальность. Она удивлена тому, что он устроился работать аниматором в детском кафе. Артем переживает, что его никто не понимает. На День рождения Артем дарит Вике рукопись «Солнечного зайчика». Она разочарована подарком. Это обижает его. Но вскоре Вика сообщает, что дала почитать повесть знакомому матери, и он высоко оценил ее. Это воодушевляет Артема, он решается сказать родителям, что хочет поступать в Литературный институт. Он собирается дать почитать им свою сказочную повесть, но оказывается, мать по ошибке выбросила флэшку с текстом. Мало того, рукопись повести Вика отправила на конкурс молодых авторов. Артем уверен, что текст повести утрачен навсегда. Ему звонит армейский друг Сергей – он будет проездом в городе Артема. Но Артему не удается увидеться с Сергеем. По его просьбе Вика встречает его друга и проводит с ним несколько часов. После отъезда Сергея, Артем видит у Вики его фотографию. Он ревнует девушку к другу. Но звонок Сергея развеивает его подозрения. Вика сообщает Артему, что он завоевал первое место в литературном конкурсе. Счастливый Артем сообщает об этом матери. В ее присутствии он делает Вике предложение и получает согласие.



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