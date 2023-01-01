Солнечная женщина. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Кира Зверева давно открыла свое рекламное агентство и всю себя отдавала работе. У нее не было ни семьи, ни детей. Когда-то ее бросил возлюбленный, с тех пор Кира не решалась на серьезные отношения. Однако на юбилее у своего подчиненного Владимира Кайсина, Кира с удивлением обнаружила, как ей тепло и уютно в его доме. Она почувствовала зависть к счастливо улыбающейся жене Владимира Светлане. Кира попросила Владимира проводить ее до машины, на улице они неожиданно начали целоваться. Кира поняла, что она поступает неправильно, но она уже не могла справиться со своими чувствами. Вскоре они стали любовниками. Кира давно придумала своей кодекс поведения, который облегчал ее жизнь, в том числе, она никогда не приглашала мужчин в свою квартиру. Встречи с Владимиром проходили в офисе, когда все сотрудники уходили, или в машине. Однажды Кира попыталась взять себя в руки и порвать с Владимиром. Но он начал ее преследовать, убеждая, что их отношения для него не просто служебная интрижка, он любит ее и готов развестись. Между тем, Кира и сама мучилась от разрыва с Владимиром. Она не находила себе места, и когда он сказал ей, что подал на развод, Кира впустила его в свою квартиру. Теперь они встречались каждый день, на ночь Владимир уходил домой. Когда Кира предложила Владимиру переехать к ней окончательно, он отказался. Кира вновь выставила Владимира. Ей казалось, что он не собирался уходить из семьи, и что однажды он бросил бы Киру. Но вскоре Владимир ушел из семьи и переехал к возлюбленной. Прошло немного времени, и Кира начала понимать, что Владимир её раздражает. Спустя короткое время Кира увидела на улице жену Владимира с другим мужчиной и поняла, что Светлана по-прежнему счастлива. Кира решила, что в свое время она лишь позавидовала умению Светланы быть счастливой, поэтому и начался ее роман с Владимиром. Решив вернуться к прежней жизни, Кира уволила Владимира. Ей казалось, что она быстро его забудет, но ничего не получилось. Она страдала без него. Кира позвонила Светлане, они встретились. Светлана объяснила, что в семейной жизни с Владимиром у них давно были нелады, и Кира лишь помогла разрубить этот узел. Слова Светланы помогли Кире восстановить отношения с Владимиром.



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