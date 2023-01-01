Сокровенный Афон. Игумен N (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Афон и сегодня остается тем Афоном, который испокон веков был стержнем православия. По этой узкой полоске земли ступали когда-то ноги Матери воплотившегося Бога, и ее Благословение до сих пор неотступно пребывает на Святой Горе. Здесь, начиная с VI века и по сей день, не прекращается монашеская �жизнь и молитва за каждого из нас и за весь мир человеческий. Книга Игумена N рассказывает о сокровенном, о том, чего не потрогать руками. Она помогает каждому, особенно тем, кто не был на Афоне, ощутить всеобъемлющую благодать Святого Духа, которым наполняется воздух и даже камни Святой Горы.



Сокровенный Афон слушать на видеосервисе Wink.