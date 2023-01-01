Сочинитель просительных писем. Чарльз Диккенс
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Сочинитель просительных писем. Чарльз Диккенс

Сочинитель просительных писем. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика12+

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О книге

Чарльз Диккенс – наверное, лучший английский романист Викторианской эпохи. Но удавались ему и рассказы. В них он запечатлевал портреты своих современников – аристократов и простого люда. И для тех, и для других находился свой занятный сюжет.

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