WinkАудиокнигиСочинитель просительных писем. Чарльз Диккенс
Сочинитель просительных писем. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика12+
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О книге
Чарльз Диккенс – наверное, лучший английский романист Викторианской эпохи. Но удавались ему и рассказы. В них он запечатлевал портреты своих современников – аристократов и простого люда. И для тех, и для других находился свой занятный сюжет.
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