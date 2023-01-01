Сочи. Путешествие в мир легенд Сочинского Причерноморья. Современная версия. Геннадий Поплавский,Дмитрий Иванцов (книга, 2024) слушать онлайн

Погрузитесь в невероятную атмосферу Сочинского Причерноморья – походные рассказы и легенды оживят для слушателей красоту и таинственность этого региона! Территория, которую ныне занимает Сочинский национальный парк и частично Кавказский государственный заповедник, привлекает туристов. Завораживают горные образования, поражает природа этих мест. Здесь в ходу легенды, походные рассказы и сказки старожилов, зачастую не имеющие под собой исторической подоплеки, но по-своему оживляющие малознакомые для широкого турсообщества жемчужины природы удивительной красоты. Множество артефактов неизвестного назначения, белые пятна в истории заселения региона, странные метеорологические и геомагнитные аномалии служат хорошей почвой для создания легенд и современной интерпретации древних сказаний. Атмосферу Сочинского Причерноморья передают яркие фотографии, а рисунки, подготовленные специально для этого издания, дополняют таинственности рассказам. Но кто, по-настоящему, уверен в том, что все это только сказки?



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