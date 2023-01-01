Соборяне. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Николай Семенович Лесков – один из лучших мастеров русской прозы, «самый русский из русских писателей», «прозеванный русский гений», по определению И.Северянина. Повесть «Соборяне» была написана в 1872 г. С нее начался поворот Лескова к славянофильству, к русской религиозной тематике. Ярко и образно рассказывая о жизни православного духовенства, Лесков с нежностью и добротой подчеркивает и недостатки, имевшие место в русской церковной жизни. В повести создан удивительный, сияющий слезами восторга и доброй улыбкой иконостас российских подвижников и праведников. Николай Семенович живописует быт и бытие церковных людей, горе и радости русского духовенства – отчасти идеализированно, отчасти с лукавством и насмешкой. Сам писатель чувствовал особую ценность повести: «Это, может быть, единственная моя вещь, которая найдет себе место в истории нашей литературы». «Героя времени» Лесков нашел в среде духовенства: в образе протопопа Савелия Туберозова автор воплотил духовный идеал, проповедника «вековечных», «заповедных» нравственных ценностей. Но герой словно бы сталкивается со временем: наступил «век, сам себя стыдящийся, век прозы, вздыхающий от поэзии и отметающий ее, – век, издевающийся над тем, чему бы хотел поклоняться…». В конце жизни Н.С.Лесков, оценивая созданное им за три десятилетия служения литературе, сказал: «Сила моего таланта в положительных типах…». Лесков постоянно искал положительных героев.



Соборяне слушать на видеосервисе Wink.