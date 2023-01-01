Соблазн. Novela (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Направляясь в Лондон, где ей предстоит провести год как иностранной студентке, Эмма и представить не может, что в чужой стране встретит мужчину, который затмит собой не только мысли о научной работе, но и заставит забыть о женихе, который дожидается её дома. В первый же день в университете она знакомится с Беном. Эмма ещё не знает, но эта встреча станет для неё поворотной. А впереди год, который полон соблазнов и вожделенных запретов, новых открытий и необходимостью принятия непростых решений. И однажды ей придется выбирать: долг и данное когда-то обещание или любовь. Содержит нецензурную брань.



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