Собиратели Руси. Дмитрий Иванович Иловайский
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Собиратели Руси. Дмитрий Иванович Иловайский

Собиратели Руси. Дмитрий Иванович Иловайский (книга, 2011) слушать онлайн

2011, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+

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Сюжет

Том «Собиратели Руси» охватывает период объединения русского государства после периода татаро-монгольского нашествия и междоусобных войн. История становления московской государственности от Ивана Калиты до Ивана III рассматривается в контексте борьбы Московской и Литовской Руси за политическое лидерство.

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