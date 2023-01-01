WinkАудиокнигиСобиратели Руси. Дмитрий Иванович Иловайский
Собиратели Руси. Дмитрий Иванович Иловайский (книга, 2011) слушать онлайн
2011, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+
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Сюжет
Том «Собиратели Руси» охватывает период объединения русского государства после периода татаро-монгольского нашествия и междоусобных войн. История становления московской государственности от Ивана Калиты до Ивана III рассматривается в контексте борьбы Московской и Литовской Руси за политическое лидерство.
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