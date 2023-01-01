Собаки на службе. Лора Гривз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы даже не представляете, на что способны наши четвероногие друзья. Шелковистый терьер Молли Полли помогает своим юным хозяйкам. Молли опекает девочек, оказывая медицинскую и психологическую помощь. Вот такая собака-многозадачница. Тунца подобрали на обочине недалеко от Сан-Диего – вы бы видели этого чивини (помесь чихуа-хуа и таксы). У него даже есть аккаунт в Инстаграме. Бордер-колли Бейли – замдиректора по чайкам. Этот пушистик работает на Австралийский национальный морской музей. Речь о тех самых чайках, которые орут и крадут чипсы из рук, ну и… оставляют следы преступлений. Собаки из разных уголков мира, о которых рассказывает Лора Гривз, настоящие работяги. Если бы они умели говорить, то никогда не сказали бы «мне нет дела». Собаки на службе трудятся круглосуточно. Даже когда устали, голодны или просто не в настроении. Это вдохновляющие, порой невероятные, добрые и полные любви истории о храбрых псах, которые каждый день делают мир лучше.



Собаки на службе слушать на видеосервисе Wink.