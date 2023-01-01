Собака Баскервилей (спектакль). Артур Конан Дойл (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

Используя метод, который Холмс называет дедуктивным, он вычисляет преступника. Обычно ход его рассуждений таков: «отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался». Часть 1. Человек в кэбе Часть 2. Тайна торфяных болот



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