WinkАудиокнигиСобака Баскервилей (спектакль). Артур Конан Дойл
Собака Баскервилей (спектакль). Артур Конан Дойл (книга, 2013) слушать онлайн
2013, Аудиокнига
Детективы12+
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Сюжет
Используя метод, который Холмс называет дедуктивным, он вычисляет преступника. Обычно ход его рассуждений таков: «отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался». Часть 1. Человек в кэбе Часть 2. Тайна торфяных болот
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