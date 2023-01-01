Собачье сердце. Михаил Булгаков (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

Три сатирические повести, представленные в аудиокниге, обращены к одной и той же реальности – Москве 1920-х годов. Рассказывая о полярных силах того времени, автор как бы развeртывает человеческую антропологию, задаeтся вопросом – что есть человек?– и предлагает на него свой ответ. Повести: Соб�ачье сердце Роковые яйца Дьяволиада Рассказы: Похождения Чичикова №13.– Дом Эльпит-Рабкоммуна Самогонное озеро Ханский огонь



Собачье сердце слушать на видеосервисе Wink.