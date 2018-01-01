S.N.U.F.F. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Автор романа ловко переносит читателей в далекое будущее планеты, где наш мир претерпел разительные перемены и оказывается поделен на две страны: Уркаину, в которой живут орки и Бизантиум которую населяют ЛЮДИ. Уркаина – государство с примитивным уровнем развития, поэтому заветная мечта каждого орка попасть в индустриально развитый Бизантиум. Немудрено, что между странами постоянно вспыхивают войны. Эти войны необходимы обеим сторонам. Орки таким образом избавляются от перенаселения, а люди получают новые сюжеты для развлекательного новостного шоу «Снафф»». © В. Пелевин ©



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