Снимите маску. Ольга Шерстобитова
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Снимите маску. Ольга Шерстобитова

Снимите маску. Ольга Шерстобитова (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Что будет, если вместо Золушки на бал отправится… ведьма? Темная, могущественная, безумно прекрасная… Нет-нет, это не обо мне и совсем из другой сказки! Я и ведьмой-то стала не по своей воле, и теперь постоянно попадаю в неприятности. Сейчас меня ждет самая большая из них – странный ритуал, на котором настаивает Верховная. Ей – не откажешь! Сдаться? Нет. Все же ведьма я или кто? И в колдовской котел уже летят ингредиенты для зелья, а на свет родилась она… наполненная чарами преображения маска. Вперед! На королевский бал к очаровательному мужчине, который поможет разрушить планы Верховной ведьмы и пробудит… любовь!

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Фэнтези

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