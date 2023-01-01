Снимать штаны и бегать. Маргарита Южина (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Что делать? Одни богатенькие супруги умерли на своей даче…от голода, а официантка Зина Корытская вынуждена расследовать причину столь странной смерти. Спросите: с какого перепугу Зина должна этим заниматься? Ответ прост – из вредности соседка по коммунальной квартире повесила на столб объявление, что Корытская – известный частный детектив. Клиент нашелся сразу, заплатил немалые деньги. Надо отрабатывать. Зинаида решается: сколачивает из соседей ударную бригаду сыщиков и, оставив бабку Степаниду дежурной по криминально-коммунальной квартире, отправляется на дело…



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