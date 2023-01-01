Снежный барс. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Пётр Громов альпинист высочайшей квалификации. Во время последнего восхождения в горы сорвался в пропасть и разбился лучший друг Петра – Павел Смирнов. У Павла осталась семья – жена Татьяна и два малолетних сына. Пётр взял на себя обязанности по опеке семьи погибшего друга. Жена Петра – Наталья начала выказывать этому явное недовольство. Кроме того, Пётр стал вдруг ощущать, что некоторые из его коллег-альпинистов считают, что он мог спасти Павла, но не сделал этого. Скоро предстоит новая экспедиция в горы на тот пик, который они с Павлом так и не взяли, но кто пойдёт в связке с человеком, которому больше не доверяет.. Тем временем отношения Петра с его женой Натальей всё более обостряются. Наталья как-то в открытую заявляет Петру, что он помогает Татьяне и её детям потому, что неравнодушен к Татьяне. Пётр пытается доказать ей, что это не так. Однажды, когда Пётр в очередной раз приходит к Татьяне с продуктами, та отказывается пустить его на порог – она только что от кого-то получила доказательства того, что именно Пётр виноват в гибели её мужа. Петру предстоит разобраться в этом клубке запутанных отношений..



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