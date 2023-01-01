Снежный барс. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Снежный барс. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Снежный барс. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Пётр Громов альпинист высочайшей квалификации. Во время последнего восхождения в горы сорвался в пропасть и разбился лучший друг Петра – Павел Смирнов. У Павла осталась семья – жена Татьяна и два малолетних сына. Пётр взял на себя обязанности по опеке семьи погибшего друга. Жена Петра – Наталья начала выказывать этому явное недовольство. Кроме того, Пётр стал вдруг ощущать, что некоторые из его коллег-альпинистов считают, что он мог спасти Павла, но не сделал этого. Скоро предстоит новая экспедиция в горы на тот пик, который они с Павлом так и не взяли, но кто пойдёт в связке с человеком, которому больше не доверяет.. Тем временем отношения Петра с его женой Натальей всё более обостряются. Наталья как-то в открытую заявляет Петру, что он помогает Татьяне и её детям потому, что неравнодушен к Татьяне. Пётр пытается доказать ей, что это не так. Однажды, когда Пётр в очередной раз приходит к Татьяне с продуктами, та отказывается пустить его на порог – она только что от кого-то получила доказательства того, что именно Пётр виноват в гибели её мужа. Петру предстоит разобраться в этом клубке запутанных отношений..

Снежный барс слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг